Frutta estiva: perché gli zuccheri non devono spaventare

L'estate è la stagione della frutta fresca. Anguria, melone, pesche, albicocche, ciliegie, susine, fichi e uva colorano le tavole e rappresentano uno degli alimenti più consumati durante i mesi caldi. Ricca di acqua, vitamine, minerali e sostanze antiossidanti, la frutta contribuisce all'idratazione e aiuta a compensare le perdite di liquidi dovute alle alte temperature. Eppure, negli ultimi anni, intorno alla frutta si sono diffusi molti dubbi. C'è chi evita l'anguria perché "contiene troppo zucchero", chi rinuncia ai fichi durante la dieta e chi considera l'uva un alimento da consumare solo occasionalmente. Il crescente interesse verso il controllo della glicemia e delle calorie ha infatti portato molte persone a guardare con sospetto anche alimenti naturalmente salutari. Ma è davvero corretto considerare tutta la frutta come una fonte eccessiva di zuccheri? Oppure si tratta di un falso mito alimentato da informazioni parziali? La risposta della ricerca è molto più articolata. Gli zuccheri presenti nella frutta sono infatti inseriti in una matrice alimentare ricca di fibre, acqua, vitamine, polifenoli e altri composti bioattivi che ne modificano profondamente gli effetti metabolici. Per questo motivo gli esperti invitano a non valutare un alimento soltanto in base ai grammi di zucchero riportati sull'etichetta o nelle tabelle nutrizionali. Capire la differenza tra zuccheri naturali, indice glicemico e carico glicemico permette di fare scelte più consapevoli e di inserire la frutta estiva all'interno di un'alimentazione equilibrata senza inutili rinunce.