Il bacio del buongiorno e della buonanotte: perché questi piccoli gesti fanno bene alla coppia

Il valore dei baci non è soltanto romantico. La ricerca scientifica ha analizzato il rapporto tra contatto fisico affettuoso, benessere emotivo e qualità delle relazioni. Uno studio pubblicato nel 2013 su Archives of Sexual Behavior ha esaminato il ruolo del bacio nelle relazioni romantiche, osservando che la frequenza dei baci era associata alla soddisfazione relazionale. Un'altra ricerca sperimentale, pubblicata nel 2009 sul Western Journal of Communication, ha coinvolto coppie alle quali era stato chiesto di aumentare la frequenza dei baci romantici per sei settimane. Rispetto al gruppo di controllo, i partecipanti hanno riportato miglioramenti in alcuni indicatori di soddisfazione relazionale e stress percepito. Si tratta di risultati interessanti, ma da interpretare con cautela: non dimostrano che un bacio al mattino o alla sera produca automaticamente benefici psicologici, né che esista un numero ideale di baci per mantenere felice una coppia. Il contatto affettuoso è un fenomeno complesso, influenzato dalla qualità della relazione, dalle preferenze individuali e dal contesto. Anche l'ossitocina, spesso chiamata “ormone dell'amore”, partecipa a diversi processi legati al comportamento sociale, ma ridurre l'intimità a una semplice scarica ormonale sarebbe fuorviante. Il valore del bacio nasce dall'incontro tra corpo, emozioni e significato personale.