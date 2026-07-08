Relazione di coppia: perché uomini e donne fanno più fatica a capirsi
La relazione di coppia oggi cambia più rapidamente di quanto siamo pronti ad ammettere: i social ironizzano sul "nuovo uomo" e sulla "nuova donna", ma la psicologia invita a guardare oltre la contrapposizione tra i sessidi Silvia Trevaini
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La relazione di coppia oggi cambia più rapidamente di quanto siamo pronti ad ammettere. Fino a pochi decenni fa uomini e donne crescevano con ruoli abbastanza definiti; oggi quei confini sono molto più sfumati. Le donne hanno raggiunto una maggiore indipendenza economica e personale e chiedono una relazione di coppia fondata su dialogo, condivisione e partecipazione emotiva. Anche gli uomini stanno attraversando una trasformazione profonda, ma spesso senza modelli di riferimento pronti ad accompagnarli. In questo scenario si inseriscono i social network. Ogni giorno milioni di persone guardano video che ironizzano sul "nuovo uomo" e sulla "nuova donna": lei guida, apre la portiera, paga la cena e decide; lui aspetta, si lascia guidare, appare meno intraprendente. Sono contenuti pensati per far discutere, ma raccontano anche un disagio reale: capire quali siano oggi i ruoli in una coppia non è più scontato. La psicologia, però, invita a guardare oltre la contrapposizione tra uomini e donne: la vera sfida non è stabilire chi comanda, chi protegge o chi accudisce, ma costruire un equilibrio nuovo, in cui empatia, determinazione, cura e autonomia convivano nella stessa persona.
Perché i ruoli di coppia cambiano più in fretta della cultura
Negli ultimi quarant'anni la vita familiare si è trasformata radicalmente. Le donne lavorano, studiano, fanno carriera, contribuiscono in modo determinante al reddito familiare e chiedono una distribuzione più equa delle responsabilità domestiche e genitoriali. Parallelamente, anche gli uomini sono chiamati a partecipare di più alla vita familiare, a esprimere le proprie emozioni e a costruire relazioni meno gerarchiche. Il problema è che il cambiamento culturale non procede sempre alla stessa velocità del cambiamento sociale: molti adulti sono stati educati secondo modelli tradizionali e oggi si trovano ad adattarsi a una realtà molto diversa. Da questo scarto nascono buona parte delle incomprensioni di coppia, e in alcuni casi può sfociare in una vera crisi di coppia.
La "guerra dei ruoli" raccontata dai social
Instagram e TikTok hanno trasformato questo cambiamento in uno spettacolo quotidiano. I reel più virali mostrano donne in ruoli tradizionalmente maschili e uomini in ruoli opposti agli stereotipi del passato. C'è chi ironizza sulla perdita della galanteria, chi sostiene che gli uomini non corteggino più come un tempo, chi rivendica invece relazioni completamente paritarie.Questi contenuti funzionano perché esasperano situazioni riconoscibili, ma la loro forza comunicativa non coincide con la realtà. La maggior parte delle coppie vive dinamiche molto più complesse di chi apre la portiera o chi guida l'auto.
Galanteria oggi: non conta il gesto, conta il significato
Uno dei temi più ricorrenti riguarda proprio la galanteria. Molte persone rimpiangono piccoli gesti, altri li considerano retaggi di una cultura superata. Dal punto di vista psicologico la domanda giusta è un'altra: quei gesti sono davvero espressione di rispetto e attenzione, o solo abitudini culturali? La qualità di una relazione non dipende da chi apre la portiera, ma dalla disponibilità reciproca a prendersi cura dell'altro. Che sia la donna a passare a prendere il partner o l'uomo a preparare la cena non dice nulla sulla solidità della coppia: conta il significato del gesto, e il fatto che nasca da una scelta libera e condivisa.
L'accudimento non è "una cosa da donne"
Per secoli prendersi cura degli altri è stato considerato un compito prevalentemente femminile. Le ricerche sulla genitorialità mostrano invece che gli uomini coinvolti nella cura quotidiana dei figli sviluppano competenze relazionali ed empatiche paragonabili a quelle materne. L'accudimento dipende dall'esperienza, dalla disponibilità e dal tempo dedicato alla relazione, non dal genere. Lo stesso vale nella coppia: ascoltare, sostenere, incoraggiare e condividere le difficoltà sono competenze umane, non qualità maschili o femminili.
Il carico mentale: il nuovo terreno di scontro nelle coppie
Oltre ai gesti concreti, esiste un lavoro invisibile che pesa sulla relazione. Gli psicologi lo chiamano carico mentale: organizzare la vita familiare, ricordare appuntamenti, gestire figli, casa e impegni quotidiani. Sempre più spesso è proprio questo aspetto a generare conflitti, e a volte a innescare una vera e propria crisi di coppia. Non basta dividere i compiti se una sola persona continua a sentirsi responsabile dell'organizzazione complessiva della famiglia: la condivisione reale riguarda non solo ciò che si fa, ma anche ciò che si pensa e si programma.
Forza e sensibilità possono convivere nella stessa persona
Per anni la cultura ha insegnato agli uomini a reprimere la vulnerabilità e alle donne a mettere gli altri prima di sé. Oggi la psicologia propone una prospettiva diversa: una persona può essere determinata e allo stesso tempo empatica, può decidere senza rinunciare all'ascolto, può proteggere senza nascondere le proprie fragilità. Il benessere psicologico nasce proprio dalla possibilità di integrare queste caratteristiche, senza sentirsi obbligati a rispettare un modello imposto dall'esterno. Forse il problema non è che gli uomini siano cambiati troppo, né che le donne pretendano troppo. Il vero cambiamento è che, per la prima volta nella storia recente, milioni di coppie provano a costruire una relazione senza un copione già scritto. I social raccontano questa trasformazione con video ironici e provocatori, ma la vita quotidiana è molto più complessa. Le relazioni più solide non sono quelle che ripropongono i ruoli del passato, né quelle che li ribaltano per principio: sono quelle in cui ciascun partner si sente libero di essere forte e vulnerabile, autonomo e capace di accudire, deciso e disponibile all'ascolto. La vera rivoluzione, in fondo, non è scambiarsi i ruoli: è condividere la responsabilità di costruire una relazione di coppia fondata sul rispetto, sulla cura reciproca e sulla libertà di essere sé stessi.