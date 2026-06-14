Vacanze e coppia: perché si litiga di più quando cambia la routine

Vacanze e coppia non sempre rappresentano l'immagine perfetta che vediamo sui social. Se durante l'anno il lavoro, gli impegni familiari e la routine limitano il tempo trascorso insieme, le ferie estive ribaltano improvvisamente la situazione. Ci si ritrova a condividere giornate intere, decisioni, spazi e aspettative, spesso dopo mesi vissuti con ritmi frenetici e poco tempo dedicato alla relazione. Non sorprende quindi che proprio il periodo delle vacanze, considerato da molti il momento più rilassante dell'anno, possa trasformarsi in una fase delicata per la vita di coppia. Secondo gli psicologi, i conflitti che emergono durante le ferie raramente nascono all'improvviso. Più spesso rappresentano tensioni già presenti che la routine quotidiana aveva contribuito a nascondere o rimandare. La vacanza modifica infatti gli equilibri abituali. Cambiano gli orari, le responsabilità, le priorità e persino il modo di comunicare. Inoltre, le aspettative associate al viaggio o al periodo di riposo possono diventare molto elevate. Quando la realtà non coincide con ciò che si era immaginato, la delusione può trasformarsi rapidamente in irritazione e conflitto. Comprendere cosa accade dal punto di vista psicologico può aiutare a vivere le vacanze in modo più sereno, trasformandole in un'occasione di crescita e non in un banco di prova per la relazione.