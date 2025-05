WeHybrid: mai più senza!

Last, but not least, l’aspetto ludico: delle vere e proprie sfide con come la WeHybrid Race, con sfide individuali o collettive e anche la possibilità di prenotare un corso gratuito con WeHybrid School, praticamente un “master” che prevede lezioni di teoria pratica su strada a bordo di una vettura rigorosamente ibrida, o plug-in, oppure di contribuire ad iniziative di valore sociale come il progetto “Aria a Colori” che ha portato alla realizzazione di murales con vernici in grado di assorbire l’inquinamento in diverse città d’Italia.