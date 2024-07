Consorzio del Parmigiano Reggiano, 90 anni di tutela della qualità

Il successo e gli obiettivi raggiunti non rappresentano tuttavia un traguardo, ma un tratto di un percorso in costante evoluzione, in cui il Consorzio si pone costantemente a sostegno di produttori e consumatori. “Stiamo attraversando un momento di forte cambiamento - spiega ancora Bertinelli -, in cui si profilano con chiarezza le inevitabili rivoluzioni del futuro: il tema della sostenibilità; la gestione dei costi di produzione in uno scenario di incertezze mondiali; la tutela nella dimensione globale dei mercati e degli accordi di libero scambio; le nuove sensibilità dei consumatori. Questi aspetti, centrali per il futuro della Dop e delle imprese della filiera, si manifesteranno in ambiti che dovranno essere governati o presidiati dal Consorzio, fondato proprio sul principio della potenza dell’azione collettiva rispetto a quella dei singoli”.