Trasaghis: quando un Consorzio decide di farsi carico del proprio scarto

Nell'impianto di Trasaghis, lo scarto salino dei 31 stabilimenti consorziati viene trattato in due linee parallele — una per il sale solido, una per la salamoia — attraverso processi di filtrazione, separazione e concentrazione. Il risultato è un sale rigenerato che, per ragioni normative, non può tornare al settore alimentare ma trova applicazioni industriali precise. Lo racconta Mario Cichetti, Direttore Generale del Consorzio: “Abbiamo costruito un sistema che recupera il sale delle imprese, lo tratta, lo pulisce, lo rigenera e lo rende utile per altri utilizzi: in particolare per sghiacciare le strade, e per l'industria della conceria. Quello che prima era un rifiuto diventa una materia prima per altri utilizzi”.