Prosciutto di San Daniele DOP: tre anni, tre Paesi, una visione comune

Il claim che fa da architrave alla campagna è una frase tanto semplice quanto esplicita: il San Daniele DOP è inscindibile dal Comune di San Daniele del Friuli. Nicola Sivilotti, responsabile della comunicazione del Consorzio, lo spiega così: “Ci permette di raccontare quanto questo luogo, queste condizioni, ci permettano di rendere il San Daniele un prodotto unico, con caratteristiche altamente qualitative e un'attenzione alla lavorazione che cura l'ambiente, il territorio, le persone. Una sostenibilità che non è solo ambientale, ma anche economica e di vantaggio per le persone”.