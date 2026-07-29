Prosciutto di San Daniele DOP: il sapere tradizionale dietro 400 giorni di stagionatura

Tra gli strumenti della lavorazione, uno attraversa i secoli senza essere stato sostituito: un piccolo osso di stinco di cavallo, utilizzato a fine stagionatura per "puntare" il prosciutto. Lo si infila in alcuni punti precisi e si annusa. Dall'odore che l'osso assorbe e rilascia in pochi secondi, il Mastro Prosciuttaio capisce se il prosciutto è sano, se ci sono difetti interni, se è pronto per la vendita.