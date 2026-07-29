Cichetti (Consorzio San Daniele): "La sostenibilità è parte della nostra costituzione"

Il numero 31 è una costante della storia del Consorzio: tante sono le imprese consorziate, da decenni. Sono cambiate le dimensioni, l'organizzazione, la tecnologia ma il perimetro resta lo stesso. La convivenza, racconta Cichetti, è “assolutamente positiva”: le imprese “gestiscono insieme tutte le tematiche e gli elementi di valore del San Daniele”, condividendo standard di qualità e garanzia. Poi ognuna porta sul mercato i propri interessi, in una competizione che il Direttore definisce “naturale di mercato”. Quello che resta comune è la firma sotto il marchio: “La personalizzazione che ciascuno mette nell'opera di trasformazione caratterizza poi quella singola produzione, e la fa firmare dal singolo produttore”.