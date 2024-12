Parmigiano Reggiano, tra musica e gusto

“Non ci può essere Natale senza Parmigiano Reggiano - spiega Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano -. Siamo convinti che i valori della nostra Dop non siano solo la biodiversità, la naturalità, la versatilità di utilizzi: ma anche la condivisione e la celebrazione dei momenti con la famiglia e gli amici, come quelli natalizi. Il 2024 è stato un anno speciale per il Consorzio, quello in cui abbiamo celebrato i 90 anni dalla fondazione nei luoghi simbolo della nostra storia e dei mercati più importanti. Siamo felici di poter estendere ora i festeggiamenti a tutti coloro che passeranno a trovarci a CityLife, luogo simbolo di Milano nel mondo, grazie anche al patrocinio del Comune. Perché il Parmigiano Reggiano non è solo un pezzo di formaggio: è parte delle nostre vite e un’icona internazionale del Made in Italy”.