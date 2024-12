“Sinfonie di Gusto”, una festa di successo per il Natale firmato Parmigiano Reggiano

Durante il mese di dicembre, nel centro della piazza sono stati collocati 25 podi numerati a forma di pacchi natalizi. Ogni giorno un musicista delle più importanti orchestre milanesi (pianisti, sassofonisti, flautisti e tanti altri), sul pacco col numero corrispondente a quello della giornata, come in una sorta di grande “calendario dell’avvento", si è esibito con il proprio strumento in un concerto della durata di mezz’ora in cui si sono alternati i grandi classici natalizi. A chiudere ognuno di questi eventi speciali l’esecuzione di “7 battiti”, l’identità sonora del Parmigiano Reggiano.