Cosa succede ora che il Qatar è fuori dall’Opec?

L’industria del gas

L’intenzione è quella di poter sviluppare senza vincoli l’industria del gas. L’Emirato può contare su riserve tra le più grandi al mondo, assieme a Iran e Russia, per un valore stimato in 45 mila miliardi di dollari. Per quanto riguarda il metano liquefatto è già il primo Paese esportatore al mondo, ora il Qatar vorrebbe guadagnare il più possibile da questo commercio. La produzione di petrolio, invece, resta limitata.



L’incontro di Vienna e il prezzo del petrolio

L’Opec si è riunita a Vienna, il 6 e 7 dicembre scorso, e ha deciso di tagliare la produzione di petrolio. I Paesi produttori, insieme alla Russia, si sono accordati su un taglio di 1,2 milioni di barili al giorno. Il prezzo del petrolio è in picchiata da inizio ottobre, arrivando sotto la soglia dei 60 dollari al barile. Il motivo, secondo le analisi di Moneyfarm, società che si occupa di gestione patrimoniale, è da ricercare nella dinamica della domanda e dell’offerta. La prima è in calo, considerato il contesto economico in rallentamento; la seconda è elevata, con scorte in aumento in tutti i principali paesi produttori e il taglio deciso dall’Opec rischia di non avere un grande impatto sui prezzi.