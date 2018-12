Come iniziare a risparmiare per pagare l’università ai figli

Ogni anno in Italia un milione e mezzo di famiglie deve fare i conti con le spese universitarie per l’immatricolazione dei figli. E nel calcolo non finiscono solo le rette ma anche la quota da destinare al vitto e all’alloggio, nel caso dei più di 600mila studenti fuori sede. Unendo tutte queste voci di spesa, un nucleo familiare può arrivare a pagare più di 71mila euro un ciclo di studi, cifra che varia in base al reddito Isee e al tipo di ateneo scelto, pubblico o privato. Per non trovarsi in difficoltà, quindi, è bene iniziare a pianificare l’investimento.



La ricerca

A mettere nero su bianco i costi che una famiglia deve sostenere nel momento in cui un figlio inizia l’università, ci ha pensato Moneyfarm . Nella ricerca sono state prese in considerazione alcune tra le principali università italiane - il Politecnico e la Bocconi di Milano, le università di Bologna, Pisa, Roma Sapienza e Napoli Federico II -, analizzano tre voci di spesa: rette, vitto e alloggio. Nel calcolo è stata inserita anche l’università americana di Harvard, per sottolineare come al confronto i nostri atenei siamo molto più economici.



Tasse universitarie

Se si prende in esame l’università pubblica, alla Sapienza di Roma, ad esempio, la spesa annuale per le rette varia da 1.027, 25 euro, nel caso di un nucleo con reddito Isee compreso tra i 20 e i 60mila euro, fino a 2.872,50 euro, per le famiglie con un reddito superiore ai 100mila euro. I costi aumentano sensibilmente per atenei privati come la Bocconi di Milano. Harvard, sempre per mantenere vivo il paragone, costerebbe 53mila euro all’anno. Nella tabella pubblicata da Moneyfarm il resoconto completo.