“Le colpe e il futuro della finanza”, l’intervista a Giovanni Daprà, Ceo Moneyfarm

La crisi Lehman Brothers

“Il ricordo è molto vivido, ai tempi lavoravo in Deutsche Bank, e ho avuto la possibilità di assistere alla crisi dalla prima fila”, racconta Giovanni Daprà. “E’ stato un momento che in qualche modo ha smosso le basi della mia carriera della mia concezione dell’industria finanziaria”.



La nascita di Moneyfarm

Il fallimento di Lehman è stato il punto di partenza di Moneyfarm. “Ha contribuito molto alla nascita di Moneyfarm”, conferma Daprà. E come è nata l’idea di Moneyfarm? “Si fonda sul principio di offrire una soluzione semplice e trasparente”. Questo è diventato ancora più importante dopo la crisi finanziaria.



L’industria finanziaria

Il problema è che l’industria finanziaria è cresciuta proponendo soluzioni troppo complesse per le esigenze degli investitori. La poca trasparenza può essere un motivo che disincentiva chi vuole investire e “Moneyfarm è un’opportunità per cambiare questo modo di fare e di pensare”.



Cosa è cambiato in 10 anni

Rispetto al 2008 sicuramente le possibilità offerte ai chi vuole investire sono migliorate. “Soluzioni migliori ma non troppo”, precisa il ceo Moneyfarm. “La velocità di cambiamento è stata troppo lenta, soprattutto in Italia. Lo scenario commissionale è davvero troppo alto rispetto ad altri Paesi dove operiamo, come ad esempio l’Inghilterra”.