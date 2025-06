“Non mi arrendo”, Matilde oltre il buio e il silenzio judoka paralimpica

Da quasi dieci anni, la Lega del Filo d’Oro è accanto a lei, come a oltre 1.200 persone sordocieche in tutta Italia. Presente in undici regioni, la Fondazione offre percorsi educativi, riabilitativi e sportivi personalizzati, pensati per valorizzare ogni singola persona. Nei Centri Residenziali e nelle Sedi Territoriali dell’Ente, professionisti lavorano ogni giorno sulle specifiche esigenze della persona. Anche l’attività sportiva diventa così molto più di un esercizio fisico: è un’occasione concreta di socialità, autonomia e autodeterminazione. Perché lo sport, per chi non vede e non sente, può essere un vero antidoto all’isolamento imposto dalla sordocecità.