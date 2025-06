Scegliere come vivere, Stefania e la sfida dell’autonomia per le persone sordocieche

“Il principio di fondo è valorizzare le autonomie delle persone, tenendo in considerazione il loro progetto di vita - spiega Roberto Costantini, Direttore Generale della Lega del Filo d’Oro -. Vuoi vivere da solo? Ti supporteremo in questo. Preferisci una dimensione di convivenza con altri? Lavoreremo sul co-housing. In altri casi, servirà dare la possibilità di sperimentarsi in brevi esperienze di vita autonoma e infatti abbiamo appena ristrutturato un appartamento sopra la Sede Territoriale di Napoli con questo obiettivo. Riflettere sull’abitare significa mettere in gioco tutte le risposte possibili, seguendo la volontà della singola persona: perché il progetto di vita è suo, non nostro”.