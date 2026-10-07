Pianificare la spesa per non sprecare: il menù settimanale come alleato dell'ambiente

Fare la lista della spesa e attenersi solo a quella è uno dei comportamenti più efficaci contro lo spreco alimentare, ma anche uno dei meno praticati. Secondo la rilevazione di febbraio 2025 dell'Osservatorio Waste Watcher International, lo adotta il 32% degli italiani, e il 27% lo indica come l'abitudine anti-spreco più difficile da mantenere. Il peso del problema è evidente: per il rapporto "Il caso Italia 2026" dello stesso Osservatorio, lo spreco alimentare domestico vale oltre 7,3 miliardi di euro l'anno. Il menù settimanale è lo strumento che rende la lista semplice da scrivere e facile da rispettare.