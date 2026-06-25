Grassi buoni e grassi cattivi: impariamo a riconoscerli nella spesa di tutti i giorni

Per anni sono stati considerati il nemico numero uno della dieta. Da evitare, da contare, da temere. Eppure i grassi non sono tutti uguali, e l'idea che facciano male in assoluto è una semplificazione che la scienza della nutrizione ha superato da tempo. Alcuni sono indispensabili per l'organismo, altri vanno limitati, altri ancora andrebbero quasi del tutto eliminati. Imparare a distinguerli è uno dei modi più concreti per fare una spesa migliore.