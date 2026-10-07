Avanzi creativi: ricette anti-spreco per dare nuova vita a ciò che resta in frigo

Frutta fresca, verdura e pane sono gli alimenti che finiscono più spesso nella spazzatura delle case italiane. Lo rileva l'Osservatorio Waste Watcher International: nel rapporto diffuso a settembre 2025 ha misurato in 19,5 grammi a settimana il pane sprecato da ogni persona, subito dopo la frutta (22,9 grammi) e la verdura (21,5 grammi). Sono però anche gli ingredienti più facili da recuperare. La cucina italiana ha costruito una parte importante della propria tradizione proprio su ciò che avanzava dal giorno prima.
Il pane del giorno prima
Il pane che ha perso fragranza è la base di alcuni dei piatti più amati della tradizione. La pappa al pomodoro toscana ne è l'esempio più noto: pane raffermo a pezzi, passata di pomodoro, aglio, basilico e un filo d'olio, cotti insieme finché il pane non si scioglie in una crema densa. Nei mesi caldi la stessa logica dà vita alla panzanella, con pomodori freschi, cipolla e cetrioli.
Quando il pane è troppo secco anche per queste preparazioni, si trasforma in pangrattato: basta tostarlo in forno, frullarlo e conservarlo in un barattolo chiuso. Tagliato a cubetti e dorato in padella diventa invece crostini per minestre e vellutate.
Le verdure rimaste
Mezza zucchina, qualche carota, un paio di patate, una costa di sedano. Presi singolarmente non bastano per un contorno, insieme diventano un minestrone o una vellutata, che con i primi freddi tornano protagonisti in tavola. Le verdure già cotte si prestano a farcire torte salate o a condire un primo piatto, ripassate in padella con olio e aglio.
Anche le parti che di solito si scartano hanno un utilizzo. I gambi dei broccoli, pelati e tagliati sottili, si cuociono come il resto dell'ortaggio. Le foglie del sedano e le cime delle carote insaporiscono brodi e soffritti.
Pasta e riso del giorno dopo
La pasta avanzata e già condita può tornare in tavola come pasta al forno: in una pirofila, con una spolverata di pangrattato e formaggio grattugiato, bastano una ventina di minuti per ottenere una crosticina dorata. In alternativa, ripassata in padella con un filo d'olio fino a diventare croccante, acquista una consistenza completamente nuova. Il riso avanzato è la base di arancini e supplì, oppure si aggiunge a una minestra di verdure per renderla più sostanziosa.
Recuperare in sicurezza
Il recupero funziona solo se gli avanzi sono stati conservati correttamente. Il decalogo dell'Istituto Superiore di Sanità dedicato alla gestione degli avanzi fissa alcune regole precise: riporre le preparazioni in frigorifero o in congelatore entro due ore dalla cottura, consumare i cibi cotti entro due o tre giorni, conservare le diverse preparazioni in contenitori separati e riscaldare soltanto la porzione che si intende mangiare.
La dispensa che aiuta
La cucina di recupero è più semplice con pochi ingredienti di base sempre a disposizione: una passata di pomodoro, un buon olio extravergine, erbe aromatiche, un formaggio da grattugiare. Sono gli elementi che tengono insieme gran parte di queste ricette e che nella linea Buona Spesa! di MD si trovano con i prodotti ideali per la spesa di tutti i giorni, dalla passata Vellutata all'olio extravergine di oliva 100% italiano. Recuperare ciò che resta, in fondo, è uno dei modi più antichi e più attuali di cucinare bene.