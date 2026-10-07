Avanzi creativi: ricette anti-spreco per dare nuova vita a ciò che resta in frigo

Frutta fresca, verdura e pane sono gli alimenti che finiscono più spesso nella spazzatura delle case italiane. Lo rileva l'Osservatorio Waste Watcher International: nel rapporto diffuso a settembre 2025 ha misurato in 19,5 grammi a settimana il pane sprecato da ogni persona, subito dopo la frutta (22,9 grammi) e la verdura (21,5 grammi). Sono però anche gli ingredienti più facili da recuperare. La cucina italiana ha costruito una parte importante della propria tradizione proprio su ciò che avanzava dal giorno prima.