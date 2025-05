Droni, bodycam e videosorveglianza predittiva: come la tecnologia sta cambiando la sicurezza sul territorio

Tra le soluzioni più versatili, i droni rappresentano una delle innovazioni più promettenti per la sorveglianza di vaste aree, infrastrutture critiche e scenari d’emergenza. In grado di volare in autonomia o controllati da remoto, consentono ispezioni rapide e risposte immediate anche nel monitoraggio di edifici pubblici o privati. L’aggiunta di sensori termici, ottiche ad alta definizione e software di analisi consente a questi strumenti di raccogliere dati preziosi anche in condizioni critiche che, elaborati in tempo reali, forniscono una base preziosissima per l'intervento dell'uomo.