Zero Motorcycles lancia il pacchetto Quickstrike per la SR/F

Moto elettriche ad alte prestazioni . Ogni nuova tecnologia porta con sé la voglia di mettersi in gioco, di misurarsi con gli altri, di gareggiare. Lʼabbiamo visto con la Formula E , in cui le monoposto elettriche che si danno battaglia e divertono da impazzire, e lo stesso accade fra le due ruote, dove Zero Motorcycles ha corso la più famosa cronoscalata al mondo, la Pikes Peak International Hill Climb in Colorado.

Da quellʼesperienza, che risale al 2019, Zero Motorcycles ha tratto la convinzione che la sua moto full electric SR/F sia amata non soltanto per la sua propulsione a zero emissioni, ma anche per una inedita vena di sportività. Da coltivare, al punto da lanciare il pacchetto Quickstrike per la SR/F. Si tratta di un kit di personalizzazione per la moto, prodotto in edizione super limitata: soltanto 100 set numerati e disponibili a livello globale. Un pacchetto estetico che comprende accessori e parti ispirati al mondo delle corse, e che rafforza anche visivamente il carattere sportivo della SR/F, una moto con lʼequivalente di potenza pari a 110 cavalli.

Il pacchetto Quickstrike include la protezione anodizzata della leva freno, gli indicatori di direzione a LED fumé anteriori e posteriori, il parafango anteriore e il posteriore in fibra di carbonio, perni per il cavalletto posteriore, il cupolino in alluminio nero, specchietti personalizzati e lʼesclusivo logo Quickstrike sul serbatoio e altri elementi della moto. Zero Motorcycles propone il kit Quickstrike con certificato di autenticità al prezzo di 1.249 euro, che vanno ad aggiungersi ai 21.320 euro della SR/F.