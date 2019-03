20 marzo 2019 09:00 Zero SR/F, la Streetfighter dalle prestazioni monstre Emissioni zero per una moto che parte da 21 mila euro

Si è fatto un gran parlare in questi giorni, complice il Salone auto di Ginevra, di veicoli a trazione elettrica, dimenticando come un settore che potrebbe letteralmente esplodere sotto la spinta di questa energia è quello delle due ruote. Sia biciclette che motociclette, e uno dei campioni è senza dubbio Zero Motorcycles, azienda californiana che dal 2006 investe sulle moto elettriche. Ultima arrivata è la SR/F.

Nuova Zero SR/F Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 2 di 18 Ufficio stampa 3 di 18 Ufficio stampa 4 di 18 Ufficio stampa 5 di 18 Ufficio stampa 6 di 18 Ufficio stampa 7 di 18 Ufficio stampa 8 di 18 Ufficio stampa 9 di 18 Ufficio stampa 10 di 18 Ufficio stampa 11 di 18 Ufficio stampa 12 di 18 Ufficio stampa 13 di 18 Ufficio stampa 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La SR/F è la moto più innovativa e potente mai costruita da Zero Motorcycles. È una streetfighter da brividi, silenziosa ma reattiva come poche, capace di garantire livelli di potenza ineguagliabili: 190 Nm di coppia massima e 82 kW di potenza (112 CV). Significa che basta sfiorare la manopola dellʼacceleratore per ottenere una spinta pazzesca dal nuovo motore ZF75-10, alimentato da una batteria agli ioni di litio ZF14.4. Tutto frutto del know-how Zero, che ha messo a punto anche un innovativo sistema di raffreddamento ad aria, che elimina la comune manutenzione ordinaria e proietta la moto alla velocità massima (autolimitata) in un batter dʼocchio.

La moto elettrica americana si ricarica con un sistema rapido compatibile con la rete di stazioni di Livello 2 e offre la possibilità di ricaricare tre moduli differenti e indipendenti. Il pilota può scegliere se ricaricare un solo modulo (se ha esigenze di percorrenza limitate) o due o tre, ma se ricarica tutti e tre i moduli installati, la SR/F ottiene il 95% di batteria in unʼora circa. Lʼautonomia massima può arrivare fino a 320 chilometri, se però usa il Power Tank di Zero Motorcycles che sarà disponibile dallʼautunno 2019. I prezzi del modello Standard con caricabatteria rapido da 3 kW partono da 20.990 euro, il modello Premium (con cupolino, manopole riscaldate, ecc.) con caricabatteria da 6 kW da 23.290 euro.