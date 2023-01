Zeekr 001 punta all'Europa con l'autonomia da record

I numeri della Zeekr 001

La novità più importante è proprio quella che riguarda il nuovo pacco batterie, infatti tutto il resto è invariato. Così la Zeekr 001 resta equipaggiata con lo stesso propulsore elettrico da 268 CV ​(per chi desidera la variante più tranquilla) oppure con il doppio motore elettrico che sprigiona una potenza di 536 CV (per chi vuole una 001 più vivace), capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi. Si arriva così alla novità 2023: questa coupé cinese si può acquistare con pacchi batteria standard, che hanno la capacità di 86 kWh o 100 kWh e offrono intervalli di autonomia tra i 546 e i 741 km, oppure con il nuovo pacco batteria Kirin da 140 kWh, che garantisce l’autonomia record di 1.032 km nella variante RWD, anche se la sua disponibilità è limitata a sole 1.000 unità.

Ufficio stampa

Design moderno e sportivo

Nulla di nuovo sul fronte del design esterno; l’unica novità arriva da un trio di nuove tonalità per la carrozzeria, che prendono il nome di Yu Guang Orange, Extreme Blue e Polar Night Black. All’interno spicca l’ampio schermo touchscreen da 14,7 pollici per l’infotainment, il quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e lo schermo touchscreen da 5,7 pollici per i passeggeri posteriori. Tra le funzioni che migliorano il comfort di bordo ci sono i sedili anteriori riscaldabili e ventilati con funzione massaggiante, il climatizzatore a tre zone, l’illuminazione ambientale dinamica, un sistema audio premium di Yamaha e il sistema di sospensioni pneumatiche adattive.

Ufficio stampa

Sicurezza e optional: cresce l’offerta

Visto che la nuova autonomia ha consentito di rilanciare in poco tempo l’immagine della 001, in Zeekr hanno pensato bene di alzare il livello di sicurezza, aggiungendo nella dotazione di serie degli ADAS il sistema di cambio di corsia attivo. Inoltre, al momento dell’acquisto si può migliorare l’aspetto sportivo della 001 scegliendo il pacchetto “Z Sport”, che comprende i cerchi in lega da 22 pollici, i dischi freno forati di diametro maggiore con pinze a sei pistoncini Brembo e per l’abitacolo sedili da corsa regolabili elettricamente a 18 vie e Alcantara grigia su gran parte delle superfici. Zeekr 001 nella nuova versione si può già acquistare ad un prezzo che in Europa equivale ad una cifra che oscilla tra i 43.000 Euro e i 55.000 Euro. Interessa particolarmente la conversione nella moneta europea perché nei piani di Geely c’è la probabilità di lanciare in Europa la Zeekr 001.