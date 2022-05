Yamaha XSR125 Legacy, la moto che unisce passato e futuro

Sport Heritage

Yamaha XSR125 Legacy

Sentirsi grandi, anche se si hanno soli 16 anni, e sentirsi però fieri di unʼappartenenza “più” grande salendo in sella a una, retrò per stile ma moderna per tutto il resto. La nuovaè una motocicletta che sʼispira al passato ma è pensata per le giovani generazioni.

Una moto “vera”, per il suo stile senza tempo e per dinamicità, per iniziarsi alle due ruote e magari innamorarsene per sempre. Sanno di vintage le

ruote a raggi e i cerchi in oro

forcella a steli rovesciati da 37 mm

fari a Led anteriore e posteriore

, le strisce color oro e argento sul serbatoio arrotondato, mentre il forcellone, la, il carter motore e il telaio Deltabox di colore nero rispondono al miglior equipaggiamento tecnico per una 125 moderna. E come una vera motocicletta, ecco i, soluzione moderna ed efficiente, che permette di uscire dalla città per esplorare il mondo con gli occhi giovani della sorpresa.

app gratuita MyRide

Arriverà a giugno, prezzo di listino 5.299 euro

Yamaha XSR125 Legacy monta lo stesso motore monocilindrico Euro 5 da 125 cc a 4 valvole raffreddato a liquido dellee R-125 Supersport. Sviluppa 11 kW di potenza (15 CV, il massimo consentito per la patente A1) e assicura prestazioni eccellenti. L'di Yamaha offre a tutti i piloti della XSR125 Legacy la possibilità di ottenere più divertimento e informazioni. Disponibile per iOS e Android, traccia e salva ogni tragitto percorso e consente di creare una storia personale da condividere poi sui social media.