Yamaha MT-125, la Hyper Naked per 16enni

Una famiglia sempre più agguerrita quella delle hyper-naked Yamaha MT , che occupa tutti i segmenti, da quelle top da un litro di cilindrata allʼultima nata MT-125 di 125 centimetri cubici. Una moto fatta per colpire il target giovanile , dopo aver già conquistato 250 mila clienti in Europa con le versioni superiori.

La Yamaha MT-125 è spinta da un nuovo motore da 15 CV che beneficia di alcune tra le tecnologie più innovative per la categoria, come il sistema “Variable Valve Actuation” che assicura prestazioni straordinarie al limite del contagiri ed eroga una coppia corposa ai bassi regimi. Ma quel che colpisce della moto è il suo look scenografico, ribelle, con le due luci di posizione che danno lʼimmagine di un predatore e, sotto, il faro a LED potente. Le linee sono estreme, dark, assomigliano a quelle di una naked sportiva di fascia superiore, non di una moto per sedicenni.

La frizione antisaltellamento e il freno a disco anteriore marcano la qualità tecnica della moto, che monta una gomma posteriore molto larga da 140 mm, in grado di assicurare una trazione eccellente in curva, accelerazione e frenata. La nuova Yamaha MT-125 arriva a listino in questi giorni al prezzo di 4.790 euro.

