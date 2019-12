Yamaha Tracer 700, in rampa di lancio il Modello 2020

Una moto agile per concetto, e sviluppata poi per farne una compagna fidata sette giorni su sette. È la nuova Yamaha Tracer 700 , la bicilindrica di media cilindrata che rafforza la gamma Sport Tourer della Casa cara a Valentino Rossi. Una moto versatile, per tutti gli usi, che innova profondamente il modello lanciato in Italia nel 2017.

La prima caratteristica della nuova Tracer 700 Modello 2020 è la motorizzazione omologata adesso Euro 5. Unʼevoluzione importante per il motore bicilindrico CP2 Yamaha, di cilindrata 689 cc ma che sviluppa la notevole potenza di 75 CV, quindi un gradino sotto lʼesuberanza della 3 cilindri Tracer 900. Questo motore, uno dei più apprezzati dʼEuropa, si abbina a una classica trasmissione manuale a 6 marce. Rinnovata anche la ciclistica, che poggia su una nuova forcella anteriore con steli da 41 mm e un monoammortizzatore posteriore, entrambi regolabili nel precarico molla e nel freno idraulico.

Con il suo nuovo look dinamico e il miglior rapporto peso/potenza della categoria, la Tracer 700 MY 2020 si presenta migliorata anche nellʼergonomia, per via del manubrio più largo di 34 mm e dei nuovi paramani. Il design è più emozionale, merito delle luci di posizione inclinate “twin eyes” a LED (come i proiettori e le frecce) e per la carena compatta e leggera. Di nuovo disegno anche il cupolino aerodinamico, che si raccorda con il serbatoio da 17 litri e che offre unʼottima protezione dal vento e un maggior comfort.

Esposta allʼultima edizione di Eicma, la Tracer 700 Modello 2020 arriverà nelle concessionarie italiane Yamaha a febbraio. Prezzi a partire da 8.099 euro e opzioni anche per lʼacquisto con finanziamento.

