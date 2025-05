Yamaha Tracer 7 2025

Tracer 7 monta il noto bicilindrico parallelo CP2 da 690 cm³ (EURO5+), capace di sviluppare 73 CV a 8.750 giri/min e 68,0 Nm a 6.500 giri/min. Il caratteristico albero motore a 270° è stato progettato per mantenere l’erogazione lineare e reattiva, in aggiunta c'è anche la frizione antisaltellamento rivista che riduce lo sforzo sulla leva e migliora la gestione della coppia in rilascio. Il telaio in acciaio è stato rinforzato e a beneficiarne sarà la stabilità, aiutata anche dal forcellone allungato di ben 40 mm. A tal proposito, Yamaha propone nuove sospensioni con forcella a steli rovesciati da 41 mm regolabile nel precarico e in estensione e monoammortizzatore regolabile nel precarico. Novità anche per le pinze freno radiali anteriori e i cerchi che sono stati alleggeriti.