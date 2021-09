Yamaha R-Series World GP 60th Anniversary

Yamaha e lʼistinto per le corse nascono insieme. Il primo luglio 1955 a Iwata viene fondata la Yamaha Motor Company e il 10 luglio la YA-1 corse e vinse la Mount Fuji Ascent Race. Da allora, il destino sportivo fu segnato e arriva fino a Quartararo, e alle R-Series che tanti trionfi hanno conquistato in MotoGP, Superbike e Supersport.

Nel mezzo tanti successi. Fumio Ito conquistò la prima vittoria Yamaha nel campionato mondiale 1963, sulla RD56 al Gran Premio del Belgio. Lʼanno dopo, il 1964, la Casa di Iwata vinse il suo primo titolo mondiale piloti con Phil Read nella classe 250 e il primo titolo Costruttori. I successi non si contarono più: oltre 500 granpremi vinti, 38 titoli mondiali piloti e 37 costruttori. Ma il primo successo non si scorda mai, e quelle carenature bianche e rosse restarono nellʼimmaginario delle Yamaha da corsa. Al punto che la nuova M1 di serie riporta quegli stessi colori: carena bianca e speed block rossi.

Per il 2022 Yamaha ha pensato proprio a queste “vestigia” per i nuovi modelli R-Series World GP 60th Anniversary. Una livrea speciale ‒ World GP 60th Anniversary ‒ che far capolino sui modelli R1, R7, R3 e R125 del Model Year 2022. A completare il look di queste moto, ecco i cerchi dorati, il parafango anteriore rosso e la targa celebrativa anteriore gialla, mentre sula parte superiore del serbatoio corre una striscia rossa.

Il motore della R1 World GP 60th Anniversary è sempre il 4 cilindri crossplane da 998 cc con 200 CV di potenza e Cambio elettronico Quick Shift System. LʼIMU a 6 assi e lʼevoluta elettronica di sicurezza implementano il Traction Control (TCS)/Slide Control (SCS) in base allʼangolo di piega e lʼABS cornering a due modalità. La R7 World GP 60th Anniversary monta il bicilindrico crossplane CP2 da 689 cc e 73 CV, ha un design ultra compatto e la forcella a steli rovesciati da 41 mm con nuova sospensione Monocross e frizione antisaltellamento. Brembo fornisce pinze e pompa radiali su potenti freni anteriori da 298 mm e posteriori da 245 mm di diametro.

Le caratteristiche principali della R3 World GP 60th Anniversary stanno nel brillante bicilindrico da 321 cc a 4 valvole Euro 5 raffreddato a liquido e nel telaio in acciaio tubolare compatto e leggero ad alta resistenza. Lo stile ispirato alla M1 MotoGP si esprime anche nel doppio faro e luci di posizione a LED in stile R1, nel serbatoio carburante scolpito e nel manubrio ribassato. Motore 125 per la R125 World GP 60th Anniversary, la più piccola delle R-Series, sempre concepita in stile MotoGP. Tutta la gamma Yamaha R-Series 2022 sarà disponibile da novembre.