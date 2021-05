Yamaha Nuova R7 vs Suzuki GSX-S1000 Web Edition

Specialità, dettagli che fanno la differenza . Sono le edizioni prodotte in serie limitata, che spesso anticipano i modelli di serie e molto amate dai motociclisti. Così questo fine settimana Yamaha e Suzuki annunciano le ultime limited edition della loro gamma: la Casa di Iwata annuncia la nuova R7 prodotta in 500 esemplari ; Suzuki invece la maxi naked GSX-S1000 Web Edition e gli esemplari in questo caso sono addirittura 5 appena, in esclusiva per il mercato italiano.

Yamaha Nuova R7

Ispirata alla YZF-R7, la nuova serie speciale R7 è destinata ai piloti giovani, sia con potenza piena che depotenziata per coloro che hanno la licenza di guida A2 (motore da 35 kW) e vogliono gareggiare nella serie R/World categoria Supersport. Una moto giovane ed emozionante, agilissima e che regala brividi, può insegnare tanto alle nuove generazioni di piloti. Il bicilindrico CP2 di 689 cc di cilindrata assicura lʼerogazione corposa e lineare della coppia, 67 Nm a 6.500 giri, mentre la potenza piena è pari a 54 kW (circa 73 CV). Un motore Euro 5 ottimizzato nella risposta pronta e reattiva dellʼacceleratore.

Il design della Supersport Yamaha svela una splendida carena che cela specifiche motoristiche di pregio: pinze radiali, forcella a steli rovesciati Kayaba e frizione antisaltellamento. Inedita è la sospensione posteriore Monocross, mentre il cambio elettronico Quick Shift è opzionale e consente un innesto delle marce superiori più veloce e fluido, per un'accelerazione ancora più esaltante. Il cruscotto accoglie infine una strumentazione Full LCD. Le consegne della Nuova Yamaha R7 inizieranno a ottobre 2021 e grazie allʼapp MyGarage è possibile costruire la propria R7 con i propri device. Lʼapp MyRide invece offre la possibilità di ottenere info e divertimento in più in viaggio.

Suzuki GSX-S1000 Web Edition

Il carattere della street-fighter di Hamamatsu si esalta ulteriormente grazie alla livrea racing con parafanghi in carbonio. Molto più di unʼesclusiva naked sportiva, la Suzuki GSX-S1000 Web Edition è un unicum che soltanto 5 fortunati potranno acquistare (ovviamente online). Distintivi della Web Edition sono il copri-strumenti, che migliora la leggibilità del cockpit digitale, il simbolo 激 (Geki) su particolari della moto e che significa “grande forza, alta potenza”. E la dinamicità non le manca di certo, con il nuovo serbatoio da 19 litri e i convogliatori migliora lʼaerodinamica, mentre la potenza del 4 cilindri aumenta fino a 152 CV. La nuova GSX-S1000 Web Edition costa 13.800 Euro, per la prenotazione basta un acconto di 500 euro e poi 30 giorni per ripensarci. Il sito di riferimento è: https://shop.suzuki.it/moto/nuova-gsx-s1000/.