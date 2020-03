Yamaha presenta la nuova gamma Sport Touring 2020

Tutta nuova si presenta la Tracer 700, forte del motore bicilindrico crossplane di 689 cc e 75 CV che rispetta lo standard Euro 5. Per il 2020 il design è stato profondamente modificato e lo si vede subito dal muso più grintoso, con doppi fari a LED e luci di posizione “slant-eye”, mentre il manubrio è più largo. Nuove sono anche la carena, più aerodinamica, e il parabrezza regolabile. È possibile poi arricchire la nuova Yamaha Tracer 700 con 4 Pack specifici: Sport, Travel, Weekend, Urban. Già in vendita in Italia, la moto parte da 8.500 euro.

Si sale di categoria e si trovano le 3 cilindri Tracer 900 e GT, anchʼesse rinnovate, ma il maggior cambiamento riguarda la gamma della maxi FJR1300, che celebra questʼanno i 20 anni di attività. Si tratta delle Sport Touring più potenti della Casa giapponese, con motori a 4 cilindri con trasmissione a cardano, disponibili anche nella versione speciale “Ultimate Edition”.

Restyling anche per Yamaha Niken e Niken GT, due moto uniche per la stabilità che offrono, soprattutto nelle percorrenze in curva. Il merito è delle due ruote anteriori, che sʼinclinano e assicurano una sensazione di controllo superiore in qualsiasi condizione di marcia. Tipico della Niken GT 2020 è il colore “Tech Black”, con cupolino, parafanghi anteriori e fianchetti “Bright Red” a contrasto, che definiscono un look più sportivo e dinamico.

Lʼofferta esclusiva pensata dai concessionari è la formula “Yamaha Easy Go”, che consente di guidare le Niken per 12 o 24 mesi a partire da 149 euro al mese, con anticipo zero per la Niken e di 999 euro per la GT. In pratica un test ride della durata di un anno o due, prima di decidere se acquistare, cambiare o restituire la moto.