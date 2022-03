Yamaha NEOʼs, elettrico e semplice, universale e unisex

Il

motore elettrico di tipo brushless

La batteria agli ioni di litio pesa soltanto 8 chili e assicura unʼautonomia di 37 km con una singola carica

seconda batteria opzionale

è posto al centro della ruota posteriore, eroga elevati livelli di coppia per unʼaccelerazione fulminea e una marcia fluida in città e funziona anche come mozzo della ruota posteriore.. Ma cʼè un escamotage per aumentare la fruibilità di NEOʼs: Yamaha ha dotato lo scooter di connettore e alloggiamento per una, che può anche essere tolta e caricata a casa comodamente. Servono circa 8 ore per una ricarica completa, e con tutte e due le batterie cariche si possono così fare quasi 70 chilometri e per uno scooter urbano quale NEOʼs è quanto basta.

Quanto a stile, Yamaha NEOʼs si presenta

semplice

universale e unisex

La pedana piatta e la sella alta da terra 795 mm

, con la scocca leggera e caratterizzata da forme arrotondate e da nuovi fari a LED che sʼispirano al muso del primo, originale NEOʼs.danno lʼidea della comodità del veicolo, che sarà proposto in due colori: Bianco Latte e Nero Mezzanotte, in entrambi i casi con il colore Aqua utilizzato come accento sul coperchio della batteria e sui loghi. Due le modalità di guida: STD ed ECO, con velocità massime rispettive di 40 e 35 chilometri orari.

Nuovo Yamaha NEOʼs arriverà sule strade italiane a giugno

prezzi da di 3.199 euro

Yamaha presenterà anche tre nuove eBike

. Lʼapp MyRide è gratuita e connette lo scooter allo smartphone. Poco dopo lʼestate, nei segmenti All Mountain, Gravel e Urban, per coprire ogni spazio della crescente domanda di veicoli elettrici. Per le nuove bici elettriche giapponese si dovrà però attendere il 2023.

Nello speciale motori anche la Yamaha NEOʼs