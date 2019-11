Yamaha MT-03, look dark e spirito guerriero

La Yamaha MT-03 monta un motore 4 tempi 4 valvole da 321 cc, che sviluppa 42 CV a oltre 10.000 giri al minuto. La moto giusta per “iniziare” la propria carriera sulle due ruote, adatta ai neopatentati ma che per spirito segue le più grandi ed entusiasmanti MT-09 e MT-10. Una famiglia quella della hyper naked che in casa Yamaha sta diventando sempre più importante, con oltre 240 mila unità vendute negli ultimi 6 anni. La promessa di guidabilità dovrebbe essere ottima, considerata lʼergonomia curata e la posizione in sella comoda e orientata alla maneggevolezza.

La ciclistica è in puro stile MT, con la forcella anteriore a steli rovesciati da 37 mm e il forcellone lungo con nuove regolazioni dellʼammortizzatore. Quanto al design, la MT-03 guarda in tutto e per tutto alle “sorelle” maggiori e al loro spirito guerriero, molto dinamico. Molto belle sono le frecce a LED dal design sottile, come anche le luci di posizione doppie inclinate. La strumentazione hi-tech poggia su un display LCD. A listino la Yamaha MT-03 parte da 5.490 euro.