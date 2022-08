Yadea lancia la sfida, muoversi in Italia è unʼesperienza elettrica

Gli scooter hanno sempre avuto un sapiente perché nelle città italiane, spesso borghi e centri storici inadatti alle auto, e da quando hanno fatto capolino gli elettrici, sul mercato si sono riversati nuovi modelli. Come gli scooter Yadea.

Yadea

gruppo Padana Sviluppo

Yadea C1S e C1S Pro

unʼautonomia fino a 77 chilometri con una singola ricarica

Un nome che faremo bene a imparare:raggruppa una famiglia di scooter ed è un brand di un colosso cinese che approda in Italia grazie alcon una gamma tutta elettrica e una distribuzione online. Veicoli leggeri (il peso dei vari modelli si aggira tra gli 80 e i 90 kg), che accedono nelle ZTL senza limitazioni e offrono i vantaggi della mobilità ecosostenibile. I modellisono omologati a due posti e vantano. Il primo ha batteria singola (pesa 11 kg) e raggiunge la velocità massima di 45 km/h, il Pro monta invece la doppia batteria (23 kg in tutto) e sfreccia fino a 80 km orari.

La gamma comprende anche

Yadea G5 e G5S

G5S porta lʼautonomia di marcia fino a 115 chilometri!

Yadea G5S costa 4.490 euro, ma con gli incentivi statali si scende fino a 3.017,87 euro in caso di rottamazione

, anche qui con batteria estraibile singola e doppia, ma il modello di puntaE per effettuare una ricarica basta una presa di corrente qualsiasi. Agile e scattante, raggiunge gli 80 orari di velocità e dispone di due modalità di guida: Eco e Power. La seduta è comoda e sicura, grazie anche allo schienale di sostegno e al maniglione in alluminio di serie, molto pratici sono il gancio portaborse e il doppio scomparto dietro lo scudo anteriore, in cui cʼè anche la presa USB.(-40% sul listino).

