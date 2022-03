Volvo XC40 Recharge, restyling per la best-seller svedese

Nel 2021 è stato venduto in oltre 200 mila unità, ma quel che colpisce è che in Europa più della metà riguarda modelli Recharge , cioè elettrici o ibridi elettrici plug-in. A cinque anni dallʼesordio, Volvo XC40 Recharge si è così meritato il suo primo restyling.

Il Suv dʼingresso della gamma Volvo si mostra con un

nuovo paraurti anteriore e una griglia frontale priva di cornice

rivestimenti leather-free di elevata qualità

, mentre i caratteristici fari a “martello di Thor” si arricchiscono dellʼavanzata tecnologia dʼilluminazione a LED pixel, che modula il fascio di luce in automatico senza abbagliare le vetture che provengono in senso contrario. Allʼinterno sono disponibili inediti. Completano il maquillage la nuove tonalità per la carrozzeria e nuovi design dei cerchi.

Ma la vera sorpresa per la XC40 Recharge riguarda la sperimentazione, in atto a Goteborg, della

ricarica wireless

Volvo XC40 Recharge usate come taxi a Goteborg

. In unʼapposita area della città svedese ‒ la Green City Zone ‒ le piattaforme di ricarica sono installate sotto il manto stradale e così per induzione, sostando lʼauto sopra queste, le batterie si ricaricano in automatico e senza bisogno di cavi ingombranti. Lestanno già portando avanti questi test di lunga durata, che prevedono un utilizzo dellʼauto per ben 100.000 chilometri.

Per Volvo, proiettata entro il 2030 a divenire un costruttore di soli veicoli elettrici, cʼè anche una seconda novità in ambito elettrico. Riguarda la

coupé C40 Recharge

che avrà anche la versione con motore elettrico singolo

batteria da 69 kWh

e andrà ad affiancare lʼattuale modello con due motori elettrici. Per il nuovo modello C40 Recharge cʼè lache consente unʼautonomia di marcia fino a 434 chilometri con una singola carica.

