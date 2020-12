Volvo, test estremi per migliorare le tecnologie di sicurezza

Il rapporto del costruttore svedese con il tema della sicurezza stradale è sempre stato molto forte. Risale a molti anni prima che il laboratorio venisse fondato, perché già dagli anni 50 del secolo scorso Volvo si è fatta apprezzare per la sensibilità al tema. A lei dobbiamo lʼinvenzione delle cinture di sicurezza, ma Volvo è stata pioniere anche nel campo dei crash test con manichini, secondo standard e regole che sono poi state implementate a livello globale. Le ambizioni non si fermano: Volvo punta a un futuro in cui il numero delle vittime e dei feriti gravi in strada possa azzerarsi.

Il laboratorio che compie 20 anni è una struttura multifunzionale, che consente agli specialisti in sicurezza di Volvo Cars di ricreare innumerevoli situazioni di traffico e incidenti. È costituito da due piste lunghe rispettivamente 108 e 154 metri, la prima è mobile e può essere posizionata in modo da creare angoli compresi tra 0 e 90 gradi, così da effettuare crash test con angolazioni diverse e simulare uno scontro tra due auto in movimento, a velocità variabili da zero a 120 km orari. Unʼenorme barriera di sicurezza, pesante 850 tonnellate ma spostabile con lʼausilio di cuscini dʼaria, serve per testare impatti frontali, posteriori e laterali.

Allʼesterno del laboratorio cʼè poi tanto spazio per eseguire test estremi, tipo ribaltamenti e uscite di carreggiata. Quel che vediamo nel video è proprio un test estremo: due grandi Volvo sacrificate per valutare sia gli effetti sulla carrozzeria di una caduta dallʼalto che le competenze e abilità per il recupero e salvataggio delle persone intrappolate. Le nuove Volvo sono state fatte cadere da unʼaltezza di 30 metri per simulare lʼingente livello dei danni a seguito di un incidente molto grave.

Gli ingegneri Volvo registrano tutto e analizzano i dati. Ci sono tantissimi sensori sparsi tra vetture, manichini e barriere, e decine di telecamere in alta definizione per registrare i test da ogni angolazione. “Qualunque sia lo scenario, possiamo ricrearlo qui al Centro per la Sicurezza di Volvo Cars e analizzarlo in dettaglio”, spiega il responsabile Thomas Broberg. Laboratorio che ora si sta attrezzando per eseguire in sicurezza anche crash test con auto elettriche, il futuro a breve del brand. Perché i test non servono per avere un bel voto, ma per scoprire i punti deboli di una vettura e sviluppare le tecnologie per renderle più sicure.