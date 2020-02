Volvo, la Sostenibilità e la moda di Gilberto Calzolari

Lo stilista milanese si è già fatto apprezzare in passato per aver vinto il “Franca Sozzani Green Carpet Award”. Moda sostenibile significa usare materiali rigenerati o recuperati, convertiti con raffinati processi tecnologici a una nuova vita nel segno dello stile. Ma significa anche rispettare la natura e agire per contrastarne le molteplici minacce che subisce, attraverso scelte etiche e un approccio produttivo che impatti lʼambiente in maniera meno invasiva. La collezione di Gilberto Calzolari presentata al Volvo Studio Milano sʼintitola “Tilt System” e promuove la Sostenibilità come scelta tanto doverosa quanto ineluttabile.

La sfilata ha anche inaugurato la Milano Fashion Week 2020, introducendo tra le location della capitale della moda lʼormai celebre vetrina della Casa svedese, inaugurata nel 2017 a due passi da piazza Gae Aulenti. Con Calzolari cʼè una piena condivisione di scelte e strategie, perché “eleganza e bellezza devono andare di pari passo con il rispetto del pianeta”, è solito ripetere lo stilista. E a riprova di ciò, Calzolari ha già utilizzato come strumento per la propria creazione lʼupcycling degli airbag esausti e delle cinture di sicurezza forniti da Volvo Car Italia.

Entro il 2025 Volvo Cars intende utilizzare materiali riciclati per almeno il 25% delle parti in plastica di tutte le sue nuove vetture. Vuole altresì portare al 50% lʼimmatricolazione di auto elettriche sul totale delle sue vendite globali. Scelte forti, ma anche strategiche, cui spesso si dedica il Volvo Studio Milano, oramai una finestra su valori di brand e nel cui calendario dʼincontri ‒ sui temi Arts, Design, Music e Taste ‒ mette sovente in primo piano il tema della Sostenibilità.