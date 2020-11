Volvo, la nuova frontiera della sicurezza sta nei… videogame

Riflessi pronti, prendere decisioni, capacità di risolvere problemi in tempi stretti, agire sotto stress . Sono note le qualità psichiche e nervose che i videogiochi sviluppano nei giocatori e allora perché non utilizzarli nellʼambito della sicurezza stradale? Detto fatto, da Volvo , che in materia è unʼautorità globale e che ha realizzato quello che i suoi ingegneri chiamano “ il simulatore di guida definitivo ”.

Grazie ai videogiochi, e nello specifico ai simulatori virtuali ma sempre più vicini alla realtà, la Casa svedese ha messo a punto un dispositivo utile nellʼambito della sicurezza automobilistica e della tecnologia di guida autonoma. Quel che serve è una postazione che includa un sedile di guida con simulatore di movimento, un volante con feedback tattile e un visore per realtà virtuale con qualità cristallina delle immagini. Insomma la gioia per qualsiasi giocatore appassionato, poiché il simulatore di Volvo Cars eleva il concetto di gioco a un livello superiore, in cui è difficile distinguere la realtà dalla finzione.

Il simulatore utilizza lʼevoluta tecnologia della principale piattaforma Unity di sviluppo 3D in tempo reale, mentre i dispositivi professionali di realtà virtuale e mista sono della finlandese Varjo. In pratica il simulatore riproduce la guida di unʼauto vera su strade reali, perché la grafica 3D ad alta definizione è estremamente realistica e il visore permette inoltre la realtà aumentata. Una tuta intera a marchio Teslasuit completa il quadro, poiché in grado di fornire un feedback tattile dal mondo virtuale e di monitorare così le reazioni corporee.

Lʼobiettivo dei giocatori/collaudatori è ovviamente quello di testare lʼefficacia e la validità dei sistemi di sicurezza, inclusi quelli che proiettano il mondo dei trasporti verso la guida autonoma. Ed essendo le condizioni di marcia e di traffico infinite, le possibilità “nelle mani” dei giocatori sono altrettanto innumerevoli. Con in più la possibilità di studiare le reazioni umane autentiche in un ambiente sicuro, per giunta con lʼemozione del divertimento che solo il gioco sa regalare.