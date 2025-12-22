Volvo EX30 Cross Country, la "piccolina" di Göteborg che strizza l'occhio all'off-road
Più alta da terra per affrontare anche i terreni accidentati, l'abbiamo provata tra i vigneti di Franciacortadi Fabrizio Filippone
Quattro metri e 23 centimetri di lunghezza, 1,84 di larghezza, 1,55 di altezza e 2,65 metri di passo. L'ultima arrivata in casa Volvo riprende la ricetta della EX30 "cittadina" e introduce importanti elementi di robustezza, per potersi spingere anche oltre i confini delle città. Un B-Suv compatto e completamente elettrico, nel pieno rispetto della natura. Vanta un'autonomia di oltre 400 km e zero emissioni.
A differenziare la versione Cross Country è prima di tutto l'aumento dell'altezza da terra, per trovarsi pienamente a proprio agio anche dove finisce l'asfalto. La EX30 cross country monta ruote speciali più grandi, con l'opzione di pneumatici all-terrain da 18 pollici, per rendere ancora più facili le escursioni in off-road.
Grazie ai due potenti motori elettrici, uno per asse, la trazione integrale consente di affrontare percorsi difficili e i fondi scivolosi. L'abbiamo messa alla frusta anche su percorsi sterrati di media difficoltà e se l'è cavata benissimo. Lo scudo anteriore dell'auto e il portellone sono caratterizzati da una speciale colorazione scura, mentre sul frontale è stata realizzata un'opera d'arte unica che riproduce la topografia du una importante catena montuosa svedese. Le robuste piastre paracolpi anteriori e posteriori e le estensioni dei passaruota completano l'aspetto più massiccio.
Come per la sorella "cittadina", la Cross Country è dotata di tutte le tecnologie e tutti gli elementi stilistici caratteristici di questo modello. Le portiere ospitano ampi vani di stivaggio, perché sono stati rimossi gli altoparlanti, integrati nella pratica e funzionale soundbar sul cruscotto. Lo stile minimal campeggia dappertutto, ma in modo molto originale, senza scimmiottare la concorrenza.
Al pari di tutte le nuove Volvo, la EX30 Cross Country dispone di Google integrato. E il cockpit centrale resta il cervello pulsante della vettura in grado di gestire tutte le funzioni e le modalità di guida. Ma occhio alla strada: senza pulsanti il rischio distrazione è sempre dietro l'angolo. Molto efficace il sistema integrato delle telecamere, utile soprattutto nelle manovre di parcheggio.
La nuova EX 30, un'auto unica nel design, ricca di contenuti, e realizzata con attenzione all'ambiente già nella fase costruttiva. Volvo mira a ridurre del 40% l'impronta di CO2 per ogni auto prodotta e ambisce a diventare carbon neutral entro il 2040. Non a caso la EX30 presenta una percentuale d'alluminio riciclato vicina al 25%, e vanta il 17% di acciaio e plastica provenienti da fonti riciclate. Inoltre, per comprendere la bontà del progetto a livello di sostenibilità è sufficiente un dato: lungo l'intero ciclo di vita la vettura lascia un'impronta di carbonio inferiore del 60% a quella di una XC40 con motore termico a benzina. Spaziosa dentro e compatta fuori, alla stregua di un B-Suv, la EX30 conquista per le sue linee pulite, ma ricche di spunti stilistici carichi di personalità, come la forma dei gruppi ottici a LED anteriori che richiamano il martello di Thor.
Lo scatto della EX30 twin motor del nostro test drive si è rivelato davvero è bruciante, con uno 0-100 staccato in soli 3,6 secondi, mentre l'autonomia, se si guida con accortezza, puo' superare i 400 km. Merito della batteria a litio, nichel, manganese e cobalto da 69 kWh che, in corrente continua, si ricarica dal 10 all'80% in meno di 30 minuti. Disponibile la possibilità guida in "one pedal drive", in stile Tesla.
Completo, e non poteva essere diversamente essendo a bordo di una Volvo, il corredo di dispositivi di sicurezza. Molto valido il funzionamento degli aiuti alla guida, gli adas di livello 2 che consentono all'auto di tenere la distanza con il veicolo che la precede in autostrada e di mantenere il centro della corsia, con un'azione fluida e priva di fastidiosi scatti. Per il resto, tutto si gestisce dallo schermo centrale da 12,3 pollici in cui spiccano la mappa di Google al centro, visto che utilizza Google Maps per la navigazione, i comandi per il climatizzatore e varie scorciatoie per una fluidità tipica di uno smartphone. In ogni caso, c'è sempre l'assistente Google per chi volesse utilizzare solamente i comandi vocali.
L'EX30 Cross Country è stata progettata per eccellere nelle condizioni più disparate e per risultare bella da vedere. Lo scudo anteriore dell'auto e il portellone sono caratterizzati da una speciale colorazione scura, mentre sul frontale è stata realizzata un'opera d'arte che riproduce la topografia della catena montuosa Kebnekaise nella Svezia artica. Nei tratti in fuoristrada in cui ci siamo avventurati, l'auto non ha fatto un plissé, tirandoci fuori d'impaccio anche in situazioni difficili.
Il listino della Volvo EX30 parte da 35.900 euro per l’allestimento con batteria da 49 kWh e singolo motore da 272 CV. M si superano facilmente i 40.000 euro per lo stesso allestimento con batteria da 64 kWh, mentre si raggiungono e superano i 50mila per la versione con doppio motore e 428 CV, il modello della nostra prova.