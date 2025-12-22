Volvo EX30 Cross Country, la "piccolina" di Göteborg che strizza l'occhio all'off-road

Grazie ai due potenti motori elettrici, uno per asse, la trazione integrale consente di affrontare percorsi difficili e i fondi scivolosi. L'abbiamo messa alla frusta anche su percorsi sterrati di media difficoltà e se l'è cavata benissimo. Lo scudo anteriore dell'auto e il portellone sono caratterizzati da una speciale colorazione scura, mentre sul frontale è stata realizzata un'opera d'arte unica che riproduce la topografia du una importante catena montuosa svedese. Le robuste piastre paracolpi anteriori e posteriori e le estensioni dei passaruota completano l'aspetto più massiccio.