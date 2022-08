Volvo e Google sempre più integrate con nuove funzioni digitali

Il bagaglio tecnico di unʼauto parla sempre più in digitale e Volvo prende al balzo lʼoccasione per proporre su tutti i suoi modelli del Model Year 2023 i nuovi contenuti.

Volvo XC90, S60 e V60

Cross Country

Le funzionalità OTA consentono, come noto, di aggiornare i programmi di bordo da remoto, senza più doversi recare in concessionaria o in unʼofficina specializzata per gli upgrade necessari. I nuovi modelli, inclusa la variante di carrozzeria, adottano ora questa tecnologia finora riservata ai modelli elettrici della Casa svedese. Quindi lʼintera offerta Volvo può ora beneficiare di un aggiornamento di tutto il sistema operativo del veicolo in modalità over-the-air, con grande risparmio di tempi e maggior efficienza.

I proprietari di una Volvo beneficeranno inoltre di un aggiornamento automatico del sistema dʼinfotainment allʼultima versione di

Android Automotive OS, Android 11

streaming di contenuti video

. Avranno quindi accesso a nuove categorie di app su Google Play, tra cui quelle per la navigazione, la ricarica e il parcheggio, mentre più avanti nel corso di questo 2022 arriverà pure lo. Con lʼultimo aggiornamento OTA viene poi ottimizzato il timer per il pre-condizionamento dellʼabitacolo, così da mantenere temperature adeguate della batteria sia nei giorni freddi che in quelli caldi, aumentando lʼautonomia di guida.

Lʼultimo aggiornamento OTA di Volvo Cars è lʼottavo aggiornamento completo fornito dalla Casa svedese e si estende a

più di 190.000 Volvo in tutto il mondo

Google Assistant e Google Maps

. Lʼazienda, che sta espandendosi in Europa dove aprirà presto, in Slovacchia, la terza fabbrica continentale, propone il suo sistema di infotainment con app e servizi di Google ‒ come‒ integrandoli su tutti i modelli di nuova produzione.