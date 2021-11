Volvo e COIMA insieme per elettrificare Porta Nuova a Milano

Il quartiere di Porta Nuova a Milano si conferma come uno dei più innovativi dʼItalia. Alla Biblioteca degli Alberi (BAM), alle passerelle pedonali di piazza Gae Aulenti, al multifunzionale Pavillion in legno, si aggiunge adesso la prima stazione di ricarica ultra-rapida per veicoli elettrici nel centro di Milano. Si chiama Portanuova Volvo Recharge ed è stata inaugurata ieri da Volvo Car Italia in collaborazione con COIMA .

Volvo ha inoltre annunciato ELECTRICity, il primo servizio di mobilità elettrica premium in Italia. Rivolto proprio agli abitanti e alle aziende del quartiere di Porta Nuova, ELECTRICity sarà avviato ad aprile 2022. “Due iniziative che dimostrano quanto Volvo creda nella sua strategia legata all’elettrificazione e finalizzata all’abbattimento delle emissioni di CO2, e come intenda partecipare sempre più attivamente alla definizione di un futuro sostenibile per la città di Milano e del nostro Paese”, ha dichiarato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia. Partner per lʼelettrificazione del distretto di Porta Nuova è COIMA, il cui fondatore e CEO Manfredi Catella ha presenziato allʼinaugurazione di ieri.

Portanuova Volvo Recharge

La stazione di ricarica ultrafast Volvo è dotata di una colonnina Delta UFC200 con due prese di ricarica DC a corrente continua. La potenza massima di energia erogata dalla colonnina è di 150 kW ed è integralmente prodotta dalle centrali idroelettriche di Dolomiti Energia. Il proprietario dell’infrastruttura di ricarica è COIMA, mentre il gestore dell’infrastruttura e del sistema operativo è Duferco Energia. Il fornitore di servizi di ricarica è invece Plugsurfing, pertanto in una fase iniziale (fino al 30 novembre 2021) si potrà caricare alla stazione Portanuova Volvo Recharge solo con account Plugsurfing o Duferco. Il prezzo in questa fase è di 35 centesimi di euro al kWh. In una seconda fase, attivati i necessari roaming, sarà possibile ricaricare anche con gli altri provider sul mercato.

ELECTRICity

Con il servizio di mobilità elettrica premium, Volvo Car Italia mette a disposizione di residenti e aziende del quartiere una flotta di 15 XC40 Recharge full electric. Ciascuna vettura potrà essere affittata per un tempo che va da unʼora fino 3 giorni. Dopo le tre ore e mezzo di utilizzo si applicherà la tariffa giornaliera, che sarà peraltro estremamente vantaggiosa. Il servizio sarà accessibile attraverso una specifica app, che sarà ospitata all’interno della app del quartiere Portanuova Milano. Il Volvo Studio Milano sarà il centro di coordinamento del servizio, attivo dal prossimo mese di aprile.

Le ambizioni Volvo sono note: entro il 2030 intende produrre soltanto vetture elettriche, mentre per quanto riguarda la produzione vuol essere Carbon Neutral entro il 2040. Oltre ai due progetti milanesi, la Casa svedese sta portando avanti in Italia il progetto Volvo Recharge Highways, che prevede l’installazione di stazioni di ricarica ultrafast da 175 kW presso le concessionarie Volvo, in prossimità delle principali uscite autostradali e in altri punti strategici del territorio italiano. Le prime stazioni saranno inaugurate entro la fine dellʼanno, le altre entro la metà del 2022.