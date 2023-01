Volvo con Zenseact accelera per la guida autonoma

I costruttori investono denaro ed energie per accelerare la loro corsa ad una guida autonoma di livelli superiori e Volvo, che da sempre si contraddistingue per la sua spiccata attitudine avanguardista, non arresta la sua scalata. Così nei giorni scorsi ha finalizzato l’acquisto totale di Zenseact, azienda impegnata nello sviluppo di software a guida automatizzata.

I vantaggi per Volvo

In questo modo la Casa svedese avrà maggiore libertà di focalizzare le proprie energie in altri settori e beneficerà della competenza di Zenseact che “proseguirà la sua attività nel campo della guida assistita avanzata e nei sistemi di sicurezza”. Della serie, l’unione fa la forza. Volvo ha anche dichiarato di aver acquistato la quota aggiuntiva del 13,5% dalla società di tecnologia per la mobilità ECARX. “Zenseact continuerà a rimanere e ad operare come società autonoma e guiderà lo sviluppo di sicurezza, assistenza avanzata alla guida e tecnologie di guida autonoma per la prima introduzione nelle auto Volvo e Polestar”, ha affermato Volvo.

Il 2022 è stato un banco di prova

La fiducia che Volvo riserva nell’operato di Zenseact è ben salda, oltre che collaudata nei mesi passati, durante i quali Volvo EX90 e Polestar 3, due dei SUV elettrici più tecnologici e all’avanguardia presentati nel corso del 2022, hanno già ospitato i frutti del lavoro di Zenseact. La stessa sorte toccherà con molta probabilità agli altri modelli che Volvo presenterà nel corso dell’anno, uno su tutti e sicuramente uno dei più importanti per il futuro del Brand scandinavo è l’EX30, il nuovo Suv elettrico compatto, senza tralasciare Polestar, che con la 4 cercherà di scalzare le tante antagoniste del segmento, a partire dalla Porsche Macan. In futuro (magari è tutto già stato deciso) gli upgrade forniti da Zenseact potrebbero anche essere estesi a tutti i prodotti degli altri marchi della famiglia Geely (Lynk & Co, Lotus, smart e Zeekr).