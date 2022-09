Volvo avvia lʼera dei camion elettrici e il carpooling Toyota

Oggi i camion elettrici, su cui tutti i costruttori stanno lavorando, sono in grado di percorrere non oltre queste distanze, magari arrivano pure a 500 km ma dipende dal carico. Invece con i serbatoi da centinaia di litri di gasolio, i grandi tir fanno migliaia di chilometri.

Il dado è tratto

passare il Rubicone

Volvo Trucks

produzione in serie di veicoli elettrici pesanti da 44 tonnellate

Volvo FH, FM e FMX

‒ Che fare allora per avvicinare lʼefficienza degli attuali combustibili termici e dare una spallata decisiva al trasporto più inquinante? Beh a un certo punto bisogna pur decidersi e, nel senso di rompere gli indugi come Giulio Cesare davanti al fiume, e così ha fatto, che ha annunciato lʼavvio della. È il primo produttore mondiale di camion a farlo, consapevole che tutti i prototipi finora sviluppati hanno quelle autonomie di cui sopra. Le gamme coinvolte sonoe valgono i due terzi delle vendite dellʼazienda.

Una mano a Volvo Trucks la porge unʼaltra azienda svedese: Ikea

stabilimenti di Göteborg, in Svezia, e di Gent in Belgio

. La cui filiale polacca ha annunciato che si avvarrà di camion Volvo FM Electric per le sue attività. Di consegne Ikea se ne intende, ogni anno effettua più di due milioni di spedizioni nel mondo e la Polonia può giocare un ruolo di pioniere nella transizione. La produzione in serie dei camion elettrici avverrà negli, e Volvo non dovrà modificare le linee di assemblaggio dei camion tradizionali,

con grande vantaggio in termini di costi. Insomma, per il trasporto pesante è una svolta! Certo è una scommessa, ma dʼaltronde cosʼera il “

dado

alea

” da passare se non lʼ“” dei latini? Cioè la sfida, la scommessa, e se si guada il fiume siamo certi che si arriverà a Roma.

Lʼauto? Non è roba da single

carpooling

lʼOspedale San Giovanni Addolorata di Roma, che grazie al servizio Kinto Join di Toyota vuol portare i suoi 2.600 dipendenti al lavoro con il carpooling

Kinto Join è unʼapp

Lavoratori di tutto il mondo, muovetevi uniti!

‒ Un altro modo per promuovere la mobilità sostenibile è il. Se ne parla da anni, ma complici la pandemia e vecchie abitudini, il servizio per “viaggiare insieme in auto” non ha attecchito granché in Italia. Eppure se si va a lavorare nello stesso posto potrebbe essere la più semplice e intelligente delle mosse. Ora ci prova. Dʼaltronde se più persone entrano in turno alla stessa ora e nello stesso luogo di lavoro, tanto vale unire gli sforzi.che favorisce anche i rapporti sociali nella community lavorativa e a guadagnarci non è soltanto la città, ma a ben vedere anche i bilanci familiari: meno spesa carburante, meno parcheggi, meno pedaggi.

Nostalgia canaglia ‒

Alfa Romeo

nel 1950 con Farina e nel 1951 con Fangio

team Sauber

Valtteri Bottas

Felicità

Può essere struggente il sentimento del tempo che fu enon lo nasconde. I primi due mondiali di Formula 1 furono vinti proprio dal Biscione:. Poi nel 1952 la repentina uscita dal Circus, sempre più luminoso, che si stava prospettando. Da allora qualche ritorno come fornitore di motori, di nuovo abbandoni e, finalmente, il ritorno nel 2018 colpoi diventato Alfa Romeo. Per allontanare quella nostalgia del passato vittorioso che fu cʼè però un rimedio: guardare avanti, ai nuovi capitoli che la Casa un tempo ad Arese sta scrivendo. Fare insomma proprio comenel video celebrativo girato a Milano: parcheggiare la monoposto, consegnare il volante e chiedere di sedersi davanti a quello non estraibile del nuovo Suv Tonale.