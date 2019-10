Volvo annuncia la XC40 interamente elettrica

Modelli di grande qualità 1 di 26 2 di 26 3 di 26 4 di 26 5 di 26 6 di 26 7 di 26 8 di 26 9 di 26 10 di 26 11 di 26 12 di 26 13 di 26 14 di 26 15 di 26 16 di 26 17 di 26 18 di 26 19 di 26 20 di 26 21 di 26 22 di 26 23 di 26 24 di 26 25 di 26 26 di 26 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La versione elettrica del più giovane dei Suv Volvo disporrà di una innovativa ed esclusiva gabbia di sicurezza, sia per i passeggeri sia per la batteria collocata sul pavimento. Questa è infatti protetta da una scocca di sicurezza costituita da un telaio di alluminio estruso e inserita al centro della carrozzeria, così da creare una zona deformabile incorporata attorno alla batteria. La scelta di collocare la batteria nel pavimento della XC40 ha inoltre il vantaggio di abbassare il baricentro del Suv, riducendone la tendenza al ribaltamento e migliorando la sicurezza.

Non è lʼunica soluzione ecosostenibile per la Volvo XC40, disponibile inoltre in due versioni ibride plug-in con motori termici a benzina T5 Twin Engine e T4 Twin Engine. Per le vetture di alta gamma, Volvo ha anche aggiornato gli attuali propulsori ibridi plug-in T8 e T6 Twin Engine. Il primo eleva la potenza fino a 420 CV, dispone di una nuova batteria e dellʼavanzata tecnologia di ricarica brake-by-wire, che aumenta del 15% circa lʼautonomia di marcia per le Volvo delle serie 90 e 60. Le versioni T6 Twin Engine ibride plug-in sono invece proposte per la berlina S60 e la wagon V60.

Non mancano inoltre le versioni mild-hybrid, le più “facili” per iniziarsi allʼibrido, perché non richiedono al guidatore nessun tipo si ricarica specifica, a parte rifornire il serbatoio di benzina o gasolio. Mild-hybrid saranno i Suv XC90 e XC60, anchʼessi dotati del sistema di frenata con recupero dellʼenergia cinetica.