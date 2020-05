Volkswagen, tutto pronto per lʼesordio della Golf 8 GTI

La versione sportiva non è certo meno importante nel successo globale della 5 porte tedesca. Dal primo modello del 1976 sono infatti 2,5 milioni le Golf GTI immatricolate. Di primo acchito, la nuova generazione potrebbe sembrare sempre uguale a sé stessa (la cosiddetta sindrome Porsche, non cambiare troppo un modello che piace…), ma in realtà lʼ8° generazione della Golf GTI presenta un design nuovo e high-tech. La zona anteriore sfoggia una griglia a nido dʼape e per la prima volta un listello della calandra illuminato, mentre i fari fendinebbia a LED sono disposti a X. Il diffusore in stile GTI, con terminali di scarico a destra e a sinistra,distinguono questa dalle altre versioni della Golf.

Entrati nellʼabitacolo, subito si scopre il tasto start/stop di avviamento, mentre il volante sportivo accoglie comandi touch. Nuova è anche l’interfaccia digitale Digital Cockpit e i servizi We Connect introducono a bordo streaming, web radio e ulteriori funzionalità online. Quanto alla sofisticata meccanica della vettura, ecco gli ammortizzatori a regolazione continua, un optional di pregio che consentono di variare lʼassetto. Particolare inconfondibile, infine, le pinze dei freni verniciate in rosso, come il colore di carrozzeria scelto per il lancio.

Il motore della nuova Golf GTI è il 4 cilindri 2.0 turbo benzina da 245 CV, vale a dire 15 in più della generazione precedente. È possibile abbinarvi il cambio manuale a 6 marce o lʼautomatico DSG a doppia frizione e 7 rapporti, mentre il bloccaggio del differenziale anteriore è di serie e ciò rende sensibilmente più maneggevole la guida della vettura. Le prestazioni sono state ottimizzate nel segno della maggior efficienza, che si deve anche al Cx aerodinamico che è stato ridotto da 0,3 a 0,275. Prezzi non ancora ufficializzati, ma certo qualcosa in più degli attuali 38.000 euro base.