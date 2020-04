Volkswagen lancia la Golf GTI 8° generazione

Certo Volkswagen pensava a una presentazione diversa per la nuova Golf GTI , ma Covid-19 non sta risparmiando certo la Germania dalle cautele imposte dallʼOMS. Così, saltato il Salone di Ginevra, anche la premiere dellʼ8° generazione della sportiva su base Golf è stata virtuale e con immagini registrate in studio.

Le principali novità della Golf 8 GTI sono dentro, fuori e sottopelle. Il design anteriore cambia e per la prima volta sfoggia un listello della calandra illuminato e fari fendinebbia a LED disposti a X. Entrati nellʼabitacolo, subito si scopre il tasto start/stop di avviamento, mentre il volante sportivo accoglie comandi touch e la leva shift-by-wire del cambio DSG. Nuova è anche l’interfaccia digitale Digital Cockpit e i servizi We Connect introducono a bordo streaming, web radio e ulteriori funzionalità online.

Ma riguardiamo la storia del modello. La Golf GTI, in succo, replica il successo della più longeva vettura europea. Quando debuttò nel 1976, quasi un capriccio di pochi uomini marketing e ingegneri, si pensava a produrne 5.000. Oggi siamo a due milioni di Golf GTI vendute per tutte e 8 le serie di prodotto. Ma la prima fu la vera rivoluzione, col suo motore a iniezione da 110 CV dimostrava che anche unʼauto di massa, popolare, poteva inseguire sogni di gloria! Nel 1983 quel modello uscì in edizione speciale “Pirelli”, con motore 1.8 da 112 CV, venduta in 10.500 esemplari in soli 6 sei mesi. In totale Volkswagen produsse 462.000 Golf GTI prima serie.

La seconda serie dal 1984 al 1991 fece ancora meglio: 628 mila unità! Il motore più performante fu il 1.8 che erogava 160 CV. Dal 1991 al ʼ97 fu la volta della Golf GTI terza generazione, che ebbe meno successo (327.000 unità vendute) ma vide lʼesordio del diesel, un 1.9 TDI da 110 CV! La Golf GTI quarta serie vendette 164.859 unità fino al 2003, in gamma aveva motori turbo benzina fino a 180 CV e TDI fino a 150 CV, ma pure unʼoriginale versione 5 cilindri 2.3 VR5.

Con la quinta generazione, dal 2004 al 2008, il 2.0 TFSI fu portato fino a 230 CV. Anche stavolta ci fu unʼedizione speciale Golf GTI Pirelli (nel 2007) e in tutto furono prodotte circa 181.800 esemplari. La sesta Golf GTI ridefinì il concetto di trazione, grazie al differenziale a bloccaggio elettronico trasversale XDS di serie, e portò con sé una novità assoluta: nel 2012, debuttò la prima Golf GTI Cabriolet. Raggiunse le 200 mila unità. Nel 2013 ecco la 7° generazione, con potenze sempre superiori, fino ai 290 CV della Golf GTI TCR.