Volkswagen Tiguan: ecco i prezzi ufficiali

Le novità della nuova generazione

Le dimensioni della nuova Tiguan sono aumentate leggermente: il nuovo SUV misura infatti 4,54 metri di lunghezza (+30 mm rispetto al modello precedente). La capacità del bagagliaio è cresciuta di 37 litri per un totale di 652 litri e anche i passeggeri possono contare su un maggiore spazio interno. Il design rimane fedele allo stile della Tiguan, ma vengono introdotti degli elementi che richiamano la più recente produzione del marchio. Nel frontale, a richiesta, è possibile sostituire la classica mascherina con un elemento in vetro, mentre i gruppi ottici sono più sottili e offrono anche la tecnologia Led HD Matrix IQ Light. Nella plancia la Tiguan utilizza la piattaforma MIB4 che gestisce sia il Digital Cockpit da 10,25" che il tablet centrale da 12,9" o 15" in base alla versione; il sistema offre i servizi connessi e l'assistente virtuale IDA gestito attraverso i comandi vocali.