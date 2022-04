Volkswagen Taigo R-Line, il Suv/Coupé che spariglia le carte

Taigo arriva infatti in Italia con due soli motori a benzina ‒ 3 cilindri 1.0 e 4 cilindri 1.5 ‒

Life e R-Line

Renault Captur

Peugeot 2008

Ford Puma

e la semplicità di due allestimenti:. Tgcom24 ha provato questʼultima col motore 1.5 da 150 CV, che dispone di cambio a doppia frizione DSG. Il Suv/Coupé colpisce subito per la singolare linea della carrozzeria, perché è qui che si sta giocando una partita importante: Toyota ha appena lanciato Yaris Cross e le europee sono già ferrate con. Volkswagen si è inventata un quid in più: il taglio della coda a moʼ di coupé, per dare unʼimpronta più dinamica allo stile e differenziare Taigo da T-Cross e T-Roc (cui certo va a sottrarre qualche cliente).

La lunghezza è di soli 4,266 metri

fari a LED Matrix IQ.Light

Su strada Taigo è una compiuta auto per la città

, ma quella silhouette la fa sembrare più lunga, mentre il bagagliaio è davvero una sorpresa con i suoi 438 litri di capacità. Taigo è moderna anche per le luci, con icon il listello a LED nella calandra e la banda luminosa nella zona posteriore. I fendinebbia con funzione cornering sono esclusivi della versione R-Line., perché sa fare tutto ed è spaziosa e versatile per lʼuso quotidiano. La nostra 150 CV ha chiaramente una vocazione sportiva maggiore, ma le due 3 cilindri (95 e 110 CV) assolverebbero benissimo il ruolo.

Lʼintento Volkswagen di farne

unʼauto polivalente

Travel Assist

pacchetto di ADAS livello 2

, distinta dai crossover e dalle compatte è riuscito. Ha uno scatto frizzante, è agile, si guida facile e quel cambio DSG è ormai un compagno irrinunciabile. In parcheggio fa valere i sensori, sia anteriori che posteriori, e in più ha tanta elettronica, incluso ilche supporta nei cambi corsia, nella frenata dʼemergenza, nel mantenimento della distanza di sicurezza e altri ausili. Travel Assist che aiuta la guida automatizzata fino alla velocità di 210 km orari.

Entrati dentro

ci accoglie un posto guida da categoria decisamente superiore

ricarica wireless e lʼApp-Connect

al segmento B. La seduta rialzata e la visuale ampia danno un bel senso di padronanza, con il plus dei sedili sportivi e comodi (ma è la nostra R-Line ad avere il sostegno laterale). Volkswagen non ha lesinato sulle tecnologie di bordo, proponendo laper dialogare con gli smartphone, mentre la strumentazione interamente digitale poggia su uno schermo touch da 10,25 pollici (sulla Life è da 9). Ci piacciono i Led per lʼilluminazione dellʼabitacolo e anche il tetto panoramico elettrico, ma alla fine tutto questo “bendidio” della nostra versione lo paghiamo in cassa…

Il capitolo prezzi meriterebbe una riflessione attenta.

Il listino indica una forbice da 23.150 a 29.400 euro

sound system Beats

(quelli della nostra 1.5 R-Line), ma il fatto che ci siano solo due allestimenti, uno ordinario e lʼaltro super equipaggiato penalizza il primo. Senza considerare i troppi pacchetti optional che Volkswagen solitamente propone e che fanno lievitare il prezzo. Ce ne sono di tutti i tipi, di stile, di equipaggiamenti e di audio, ma ilcon 6 altoparlanti da 300 watt ci sembra però imperdibile.