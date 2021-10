Volkswagen Taigo, partono gli ordini del Suv/Coupé

Volkswagen ha avviato la prevendita in Italia di Taigo , il suo primo Suv/Coupé, che sarà nelle concessionarie a inizio 2022. Lungo 4,26 metri e con un bel bagagliaio da 438 litri, Taigo nasce sullo stesso pianale di Nuova Polo e T-Cross, ma rispetto a questi ha una presenza su strada decisamente superiore, quasi a rischio di “cannibalizzare” il più grande T-Roc.

Cinque porte e una linea filante e piena di curve, il look di Taigo esprime dinamicità ma soprattutto una sentimento di protezione. È una prima auto di famiglia e offre contenuti comfort e di sicurezza da categoria superiore, ai livelli di una Volkswagen Passat per intenderci. Di serie ha i fari Full LED, il sistema di guida assistita Travel Assist (attivo fino a 210 km/h) che include lʼACC predittivo, cioè che regola la distanza di sicurezza in base ai limiti di velocità segnalati dal navigatore. Il sistema dʼinfotainment di ultima generazione MIB3, su schermo digital da 8 pollici, offre possibilità di connessione piene e i comandi sul volante sono di tipo touch.

La gamma italiana oggi disponibile in prevendita prevede tre motorizzazioni, tutte turbo benzina TSI, con potenze di 95, 110 e 150 CV. Sulle ultime due è disponibile il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti (standard sul 150 CV). I due primi motori rientrano invece nellʼEcobonus statale per fruire di incentivi pari a 1.500 euro. Due gli allestimenti: Life e R-Line, entrambi con vari pacchetti opzionali di arricchimento. Volkswagen Taigo è proposta a partire da 22.600 Euro, anche con finanziamento “Progetto Valore Volkswagen” (anticipo 4.900 euro e rate da 159 Euro al mese).