Volkswagen aggiorna Tiguan Allspace, il Suv campione di spazio

Quando si parte per un lungo viaggio, sembra che lo spazio a bordo della nostra auto non sia mai abbastanza. Forse però, cʼè un motivo per pensare positivo: lʼarrivo del nuovo Volkswagen Tiguan Allspace , la variante a passo lungo del Suv Tiguan. Grazie allʼinterasse di 110 mm maggiore, lʼabitacolo della Allspace offre fino a 7 posti a sedere .

Lungo quasi 4,75 metri, e con 2,79 metri di passo, Tiguan Allspace di seconda generazione si presenta con sistemi di sicurezza più evoluti, infotainment intelligente e tanto, ma tanto spazio per caricare a bordo tutto quel che si desidera. La capacità del bagagliaio è compresa tra 760 e 1.920 litri nella configurazione a 5 posti oppure tra 700 e 1.755 litri in quella a 7 posti. E inoltre i passeggeri possono usufruire dei nuovi servizi online We Connect con la card eSim integrata, che consentono al veicolo di essere sempre connesso. E se non basta, smettetela di viaggiare in auto!

Volkswagen propone il Suv a passo lungo sia con la trazione anteriore che lʼintegrale 4Motion. Il plus si chiama Travel Assist, un sistema di guida assistita che accompagna lʼauto fino alla velocità di 210 km/h, gestendo sterzata, frenata e accelerazione. Convenzionale la gamma motori, composta da un 1.5 turbo benzina da 150 CV e due Turbodiesel 2.0 da 150 e 200 CV, tutti abbinati al cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Per i motori a gasolio cʼè il doppio catalizzatore SCR con doppia iniezione di AdBlue, che consente di ridurre le emissioni nocive, prima fra tutte quelle di ossidi di azoto NOx.

Tre gli allestimenti della gamma italiana di Volkswagen Tiguan Allspace ‒ Life, Elegance e R-Line ‒ per prezzi di listino che partono da 39.500 Euro. Riferiti alla versione 1.5 TSI 150 CV DSG in allestimento Life. L’arrivo nelle concessionarie è previsto per novembre.